Financiële sector huivert: verdwenen miljardair blijkt ondervraagd te worden door Chinese autoriteiten

De bank heeft naar eigen zeggen geen contact met Bao – die ook meerderheidsaandeelhouder is – en weet niet waar hij zich bevindt. “Het bestuur heeft kennis genomen dat mijnheer Bao momenteel meewerkt aan een onderzoek door bepaalde autoriteiten in China”, klinkt het. De bank zegt volledig te zullen meewerken aan het onderzoek.

De verdwijning voedt de speculatie over een nieuw hard optreden van de overheid tegen de financiële industrie. Bao Fan geldt als een van China’s meest succesvolle zakenlui van de laatste 20 jaar.

Het is niet ongewoon dat Chinese toplui incommunicado worden als ze betrokken zijn in een onderzoek. Maar toch bezorgt Bao’s afwezigheid de financiële sector koude rillingen. De Chinese president Xi Jinping startte eind 2021 een anticorruptieonderzoek tegen de financiële sector, dat tientallen bankbestuurders ten val bracht. Bao Fan heeft connecties over tal van sectoren, en is voor enkele van China’s grootste bedrijven de bankier bij uitstek.