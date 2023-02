Een kunstwerk moet spraakmakend zijn. In dat opzet is de kunstenaar met zijn rechtopstaand autowrak langs de Europalaan geslaagd. — © Chris Nelis

GENK

Het kunstwerk met een rechtopstaand autowrak dat aan de Europalaan in Genk verscheen, rolt vlotjes over de tongen. Veelal door passanten die vreesden dat er een ongeval was gebeurd. Anderen nemen het kunstzinnige aspect op de korrel.