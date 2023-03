Nieuwe natuurdocumentaire toont waarom de wolf terug naar Limburg kwam

In deze documentaire van Kees van Kempen volgen we een wolf op zoek naar een eigen territorium. — © Paradiso Films

Na Onze Natuur moet je beslist ook Wolf meepikken. Deze documentaire van Cees van Kempen schetst de levensloop van een wolf die geboren wordt in Polen. Eens volwassen verlaat het dier de roedel om een eigen territorium te zoeken. Het wijkt uit naar het westen en na een lange tocht bereikt het de Veluwe in Nederland; al had die eindbestemming ook Limburg kunnen zijn.

Van Kempen en zijn ploeg hebben vier jaar met monnikengeduld filmmateriaal verzameld en het resultaat is indrukwekkend. De beelden zijn misschien niet zo geësthetiseerd als die van Onze Natuur, maar toch uniek. Voor het Vlaamse commentaar stond bioloog Dirk Draulans in. Hij mag dan geen vertrouwde stem zijn in documentaires, hij weet tenminste waarover hij vertelt. De commentaar richt zich wel vooral tot kinderen, maar is informatief genoeg om ook volwassenen te begeesteren.(cc)

‘Wolf’ draait vanaf nu in de bioscoop