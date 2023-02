Vakbonden kondigen spoorstaking op 10 maart aan

Er wordt op 10 maart gestaakt bij het spoor. Dat bevestigen de vakbonden. De staking kadert in breder vakbondsprotest tegen de onderfinanciering en -bezetting van de overheidsdiensten en de pensioenplannen van de regering. De staking begint op 9 maart om 22 uur, en eindigt op 10 maart om 22 uur.

Ook in andere overheidsdiensten zijn acties mogelijk. De socialistische overheidsvakbond kondigde vorige week al aan dat er op 10 maart acties zijn gepland. Die zijn onder meer gericht tegen de pensioenplannen van de regering.

Binnen de regering wordt gewerkt aan een nieuwe pensioendeal. Daarbij is er ook een voorstel om de zogeheten ‘perequatie’ te hervormen en te beperken tot 0,5 procent per jaar. Dat is het systeem waardoor de ambtenarenpensioenen mee stijgen met de weddes van de ambtenaren.