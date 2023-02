Andy Murray neemt niet deel aan ATP-toernooi in Dubai door heupproblemen

Andy Murray neemt deze week niet deel aan het ATP-toernooi in Dubai (hard/2.855.495 dollar). De 35-jarige Schot sukkelt met de heup. Dat hebben de organisatoren maandag bekendgemaakt. “Andy wordt geconfronteerd met een terugkerende heupblessure en daardoor moet hij jammer genoeg forfait geven voor Dubai”, zo klinkt het in een mededeling.

Murray boekte maandag 18 plaatsen winst op de ATP-ranking, nadat hij zaterdag in de finale in Doha verloor van de Rus Daniil Medvedev. De voormalige nummer 1 van de wereld is nu 52e.

De drievoudige grandslamwinnaar werd in 2018 geopereerd aan de heup, maar de fysieke klachten verdwenen niet. Begin 2019 volgde een nieuwe operatie. Met het nodige metaal werd de heup verstevigd. Murray won sindsdien één ATP-titel, eind 2019 in Antwerpen.