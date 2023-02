Belgian Lions hebben mirakel nodig om maandagavond voor het eerst WK te bereiken: “We moeten realistisch blijven”

Kevin Tumba wil met de Belgian Lions in eerste instantie vanavond winnen in de Mons Arena versus Turkije. — © BELGA

Kwalificeren de Belgian Lions zich vanavond (20u3à) voor het eerst voor het WK? De Lions moeten in een uitverkochte Mons Arena enerzijds winnen van Turkije en anderzijds hopen dat Servië in Belgrado onderuit gaat tegen zwak broertje. “We moet realistisch blijven. De kans dat Servië verliest is quasi onbestaande,” zei bondscoach Dario Gjergja. De wedstrijd wordt rechtstreeks uitgezonden (vanaf 20u25) op VRT/Ketnet.

Het wereldkampioenschap gaat komende zomer van 25 augustus tot 10 september door in Japan, Filipijnen en Indonesië. Na vijf opeenvolgende Europese kampioenschappen wilden de Belgian Lions zich voor het eerst kwalificeren voor een WK. Behoudens vanavond een mirakel zal dat dus net niet gebeuren.

“We gaan vanavond tegen Turkije in eerste instantie voor de winst. We verloren in Istanbul (11 november) met zware cijfers en kijken uit naar revanche,” zei Jonathan Tabu. De 37-jarige kapitein was bij de Lions met veel Next Gen vrijdag in Newcastle de gids richting afgetekende zege tegen Groot-Brittannië.

Continuïteit

“Mooi dat de jonge kerels opstaan. Dat zorgt voor continuïteit richting toekomst”, aldus Jonathan Tabu. De Belgian Lions willen vanavond tegen het reeds uitgeschakelde Turkije dus de knappe WK-kwalificatieronde, met onder meer tweemaal winst tegen wereldmacht Servië, met een positieve noot afsluiten. Als de Serviërs zich dan niet laten verrassen door Groot-Brittannië moet België de WK-droom vier jaar opbergen.

De focus kan dan met een combinatie van jonge talenten en enkele ervaren spelers gaan richting twee nieuwe doelen in 2023: het preolympisch toernooi in augustus en de start van de EK-voorronde (EK 2025 in Finland, Cyprus, Letland, Polen) in november. Of voltrekt er zich vanavond een basketbalmirakel in de Mons Arena en kwalificeren de Belgian Lions zich voor het eerste in de Belgische basketbalgeschiedenis voor een wereldkampioenschap?

Dezelfde twaalf spelers als in Newcastle verschijnen vanavond aan de opworp. Dus geen Ismael Bako en Retin Obasohan die deze week met hun clubs weer in de Euroleague actief zijn.

Programma poule I tiende speeldag: 18.30 Letland-Griekenland; 20.00 Servië-Griekenland; 20.30 België-Turkije

Stand poule I: 1. Letland 9-17, Griekenland 9-15; 3. Servië 9-14; 4. België 9-13; 5. Turkije 9-12; 6. Groot-Brittannië 9-10

Selectie Belgian Lions: Vrenz Bleijenbergh (Oostende), Haris Bratanovic (Oostende), Thijs De Ridder (Antwerp Giants), Vincent Kesteloot (Heidelberg), Manu Lecomte (Buducnost Podgorica), Siebe Ledegen (Okapi Aalst), Alex Libert (Spirou Charleroi), Xander Pintelon (Oostende), Milan Samardzic (Spirou Charleroi), Jonathan Tabu (Cantu), Kevin Tumba (Liège Basket), Thibault Vanderhaegen (Leuven Bears)