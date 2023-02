Fans Zwitserse club zijn Mario Balotelli na nog geen half jaar beu: truitje van ‘enfant terrible’ in brand gestoken in tribunes

Het loopt momenteel voor geen meter bij FC Sion. De club staat gedeeld laatste in de Zwitserse Super League en wacht al sinds 15 oktober op een competitiezege. Na de 0-4-nederlaag tegen Sankt Gallen afgelopen weekend is spits Mario Balotelli de gebeten hond. Op videobeelden is te zien hoe in de tribunes een truitje van het Italiaanse enfant terrible in brand wordt gestoken.

De fans van Sion zouden Balotelli verwijten dat hij lui is. Zo werd er in de tribunes “Zweet of ga weg” geroepen. Met 5 doelpunten in 12 wedstrijden is Super Mario dit seizoen nochtans de meest efficiënte spits van de club gebleken - al is hij geen topscorer. Zijn fratsen is hij overigens nog altijd niet verleerd: enkele maanden geleden kwam de Italiaan in opspraak toen hij bij een uitwedstrijd zijn middenvinger opstak naar fans van FC Basel.

Balotelli kwam tijdens de zomermercato op de valreep over van het Turkse Adana Demirspor. De gloriedagen van Super Mario behoren intussen al even tot het verleden. Na passages bij Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool, Nice en Marseille is hij al enkele jaren aan lager wal geraakt. In 2020 zat Balotelli zelfs enkele maanden zonder club voor hij door AC Monza - toen nog een Serie B-club - werd opgevist.