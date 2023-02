Lichaam gevonden in de Schelde

Tielrode

Een schipper merkte maandagochtend een lichaam op in de Schelde. Het lichaam dreef verder af naar de Durme. De brandweer probeert momenteel het lichaam te bergen. Informatie werd bevestigd door de politie Temse.

Rond 12 februari verdween de 42-jarige Natalie Van Esbroeck in Kruibeke en is sindsdien vermist. Of het om de verdwenen vrouw gaat, is nog niet duidelijk. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen.