Spionageserie ‘Liaison’ speelt in op haat-liefderelatie tussen de Fransen en de Britten

Twee hackers uit Syrië hebben topinformatie gestolen van het Assad-regime. Zowel de Fransen als de Britten willen hen opvangen. Frankrijk stuurt freelance spion Gabriel (Vincent Cassel) om de klus te klaren. Terwijl het VK kampt met cyberaanvallen, probeert ook Allison (Eva Green), de adviseur van een Britse minister, de hackers op te sporen. Wanneer Allison het pad van Gabriel kruist, blijken ze elkaar te kennen.

Deze Brits-Franse spionageserie heeft weinig meer ambitie dan wat pretentieloze Jack Ryan-achtige spanning te brengen. Maar in dat opzet slaagt Liaison prima, want Stephen Hopkins blikte de amusante intrige zeer vlotjes in en Cassel en Green vormen een geweldig Frans-Brits duo met een verleden. De zesdelige reeks heeft wat weg van 24 – Hopkins was regisseur van de pilot – maar is minder gejaagd en kan rekenen op betere vertolkingen. (cc)

‘Liaison’ is te bekijken op Apple TV+