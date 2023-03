Hugh Jackman is in opvolger ‘The Son’ net zo geweldig als Anthony Hopkins in ‘The Father’

The Son is deel drie van de theatertrilogie van Fransman Florian Zeller. Deel een, La Mère, werd voor het eerst opgevoerd in 2010. In 2012 volgde Le Père en in 2018 Le Fils. Maar het was Le Père dat na veel succes in Frankrijk in de Engelse theater- en filmversie de wereld veroverde. De drie delen hebben qua verhaal niet veel met elkaar te maken, behalve dan dat ze handelen over psychische desintegratie.

In La Mère observeert de toeschouwer een extreem eenzame moeder die op haar situatie reageert met immense woede. Le Père maakt de aftakelende geest van een dementerende bejaarde voelbaar en in Le Fils wordt het verhaal bepaald door een tiener met een depressie. Toch is de zoon in The Son – zowel de theaterversie als de film van Zeller – niet echt het hoofdpersonage. We volgen in de eerste plaats vader Peter (Hugh Jackman). Die moet onverwacht voor zijn depressieve zoon Nicholas zorgen, omdat zijn ex-vrouw de jongen niet meer onder controle heeft.

Peter wil zijn best doen, want hij weet wat het is om in de steek gelaten te worden door je vader (een heel andere Anthony Hopkins dan in The Father). Maar hij voelt zich ook schuldig. Hij hertrouwde met een veel jongere vrouw en was er niet tijdens de vormende jaren in het leven van zijn kind. Misschien heeft hij op die manier de depressie in de hand gewerkt en is Nicholas emotioneel blijven steken in zijn peuterjaren.

Tunnelvisie

Hugh Jackman verdient evenveel lof voor zijn vertolking in The Son als Anthony Hopkins in The Father. Jackman, een onderschat acteur die indrukwekkend was in Prisoners, weet hoe hij verscheurdheid moet uitdrukken. Maar daarnaast kan hij ook naïveteit uitstralen. Peter is immers blind voor wat er echt aan de hand is met Nicholas. Over dat aspect van The Son struikelen nogal wat mensen, waardoor de film minder enthousiast werd onthaald dan The Father. Die vinden het onrealistisch dat een goed opgeleide man van de hogere middenklasse anno 2023 blind kan zijn voor een depressie. Ter verdediging van Zeller kan je stellen dat de situatie van Peter net zo complex is dat hij lijdt aan tunnelvisie. Bovendien kampt hij zelf met een traumatische jeugd. De sleutelscène in dat verband is die waarin Peter zijn vader (Hopkins) opzoekt en merkt dat er niets veranderd is. Nu is het afwachten of The Mother met Isabelle Huppert er komt.

