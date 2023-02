David Goffin stijgt op ATP-ranking, Elise Mertens moet enkele plaatsen prijsgeven bij vrouwen

David Goffin is 40e op de maandag gepubliceerde wereldranglijst in het mannentennis. De Luikenaar doet zo een plaats beter in vergelijking met de ATP-ranking van een week geleden. Gauthier Onclin wordt de vierde Belg. De Luikenaar is na een sprong van 31 plaatsen 227e, zijn beste notering ooit. Hij steekt Kimmer Coppejans (ATP 234) voorbij.

Zizou Bergs moet vijf plaatsen prijsgeven, hij is nu 137e. Joris De Loore klimt naar de 200e stek (+3). Ondanks zijn nederlaag in de finale in Rio de Janeiro nadert nummer twee Carlos Alcaraz, op de Serviër Novak Djokovic. De achterstand van de Spanjaard op de koploper bedraagt 200 punten.

Cameron Norrie klimt een plaats na zijn eindzege in Rio. De Brit is nu 12e. De eindwinnaar in Doha, de Rus Daniil Medvedev, wipt van de achtste naar de zevende stek. De Spanjaard Rafael Nadal, achtste, ziet niet alleen Medvedev maar ook de Amerikaan Taylor Fritz (5e) over zich heen springen.

De Pool Hubert Hurkacz, die de toernooizege in Marseille op zak stak, behoudt zijn elfde plaats. De Franse verliezende finalist Benjamin Bonzi is 45e (+14). Andy Murray, finalist in Doha, boekt 18 plaatsen winst. Hij is nu terug te vinden op de 52e stek.

In het dubbelklassement verliezen Sander Gille (54e) en Joran Vliegen (55e) elk vijf plaatsen.

Elise Mertens zakt vier plaatsen

Elise Mertens moet vier plaatsen prijsgeven op de maandag gepubliceerde wereldranglijst in het vrouwentennis. De Belgische nummer 1 is nu 42e. Ook verschillende andere Belgische tennissters gaan achteruit op de ranking: Alison Van Uytvanck is 79e (-6), Maryna Zanevska 82e (-4), Ysaline Bonaventure 96e (-1) en Greet Minnen 192e (-21). Marie Benoit daarentegen boekt 35 plaatsen winst. De Eupense komt zo de top 200 binnen (194e). Yanina Wickmayer rukt van de 246e naar de 213e stek op.

Bovenin behoudt de Poolse Iga Swiatek haar eerste plaats, voor de Wit-Russin Aryna Sabalenka en de Amerikaanse Jessica Pegula. Barbora Krejcikova, voormalig nummer twee van de wereld, stijgt 14 plaatsen. De Tsjechische is nu 16e na haar eindzege in Dubai, ten koste van Swiatek.

Barbora Krejcikova is tweede van de wereld in het dubbelspel, achter haar landgenote Katerina Siniakova. Elise Mertens zakt naar de 13e stek (-5). Kirsten Flipkens, enkel nog actief in het dubbel, is 34e (-1).

Na haar eindzege in Merida boekt de Italiaanse Camila Giorgi 22 plaatsen winst op de enkelranking. Ze is nu terug te vinden op de 46e plaats.