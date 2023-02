Shaun Murphy imponeert in Players Championship snooker

De 40-jarige Engelsman Shaun Murphy heeft zondag in Wolverhampton op impressionante wijze het Players Championship snooker gewonnen. In de finale versloeg hij zijn landgenoot Ali Carter met 10-4.

Via breaks van 145, 141 en 112 nam Murphy in de eerste sessie al een 6-2 voorsprong. In de avondsessie ging “The Magician” op zijn elan door. Na breaks van 89 en 103 was het 8-2. Met breaks van 71 en 82 spartelde Carter nog even tegen waarna Murphy het met een 88 en een 130 in stijl afmaakte.

De 145 van Murphy was de hoogste break van het toernooi. Murphy duldde op dat gebied geen enkele concurrentie in Wolverhampton. Met ook nog zijn 141 van de namiddagsessie, een 137 en een 135 in zijn halve finale tegen Kyren Wilson en een 133 in zijn kwartfinale tegen Ryan Day liet Murphy liefst de vijf hoogste breaks van het toernooi optekenen. Daarnaast tikte hij er nog van 130, 112, 107, 105, 104 en 103 weg, goed voor het recordaantal van elf centuries op een Players Championship. Het vorige record stond met acht centuries sinds 2021 op naam van de Schot John Higgins.

Het is de tiende rankingzege voor de wereldkampioen van 2005, de eerste sinds hij in februari 2020 het Welsh Open won. Vorige week kwam Murphy in dat Welsh Open opnieuw dicht bij winst, maar moest hij in de finale met 9-7 de duimen leggen voor Robert Milkins. Op de erelijst van het Players Championship prijkt zijn naam nu twee keer. In 2011 won hij de eerste editie van het toernooi.

Murphy kreeg voor zijn toernooizege 125.000 pond (142.000 euro) overhandigd, voor Carter was er 50.000 pond (57.000 euro). Op de Order of Merit wipt Murphy daardoor van de elfde naar de zesde plaats. Carter stijgt van vijftien naar twaalf. Luca Brecel, in de kwartfinales uitgeschakeld door Joe O’Connor, blijft de nummer tien van de wereld.

De triomftocht van Murphy is overigens slecht nieuws voor Brecel met het oog op deelname aan het Tour Championship. Op dat toernooi, dat van 27 maart tot 2 april in Hull plaatsvindt, is alleen de top acht van de Order of Merit over het lopende seizoen welkom. Brecel stond nog net in die top acht, maar Murphy duwde hem er nu uit. Om zijn stek te heroveren heeft Brecel een goede prestatie nodig op de WST Classic. Dat gloednieuwe toernooi vindt van 16 tot 22 maart in Leicester plaats.