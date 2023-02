Alexander Steen Olsen pakt zege in slalom Palisades Tahoe na declassering van AJ Ginnis

Alpineskiër Alexander Steen Olsen heeft zondag de voorlaatste Wereldbekermanche slalom van het seizoen op zijn naam geschreven. De 21-jarige Noor haalde het in het Amerikaanse Palisades Tahoe (Californië) in moeilijke weersomstandigheden, met zware sneeuwval en veel wind. De Griek met Amerikaanse roots AJ Ginnis leek oorspronkelijk te winnen met een honderdste voorsprong, maar werd gediskwalificeerd omdat hij een poortje miste.

Steen Olsen, vorig seizoen winnaar van de Europacup slalom, pakte zo de overwinning. Hij stond nooit eerder op een podium in de Wereldbeker. De tweede plaats was voor zijn landgenoot Timon Haugan (+0.05). De derde plaats werd gedeeld tussen de Franse olympisch kampioen Clément Noël, die de snelste was in de eerste run, en de Bulgaar Albert Popov, pas 25e in die eerste run. Zij eindigden op 24 honderdsten.

Sam Maes en Armand Marchant haalden de tweede run niet. Ze werden respectievelijk 33e en 40e.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de Wereldbekerstand slalom is het na negen van de tien manches nog zeer spannend. De beslissing zal op 19 maart vallen in de laatste manche in Soldeu (Andorra). De Noor Lucas Braathen, zondag zevende, blijft leider met 466 punten. Hij wordt op de voet gevolgd door zijn landgenoot Henrik Kristoffersen (434 ptn), zondag vijfde, en de Zwitser Daniel Yule (401 ptn), pas 24e in Palisades Tahoe. Marchant (46 ptn) verliest een plaatsje en is nu 33e, Maes (13 ptn) is 47e.

De top drie van de algemene Wereldbekerstand bleef onveranderd. De Zwitser Marco Odermatt blijft op kop met 1466 punten, voor de Noor Aleksander Aamodt Kilde (1080 ptn). Beide skiërs namen zondag niet deel. De nummer drie is Kristoffersen (874 ptn). Sam Maes (55 ptn) is 83e, Armand Marchant (46 ptn) 93e.

De skiërs blijven nog even in de Verenigde Staten. Op 3 maart is er de super-G in Aspen. Daar worden op 4 en 5 maart ook twee afdalingen georganiseerd.