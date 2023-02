Eén jaar oorlog in Oekraïne herdacht in Oekraïense kerk Genk

1 jaar oorlog in Oekraïne herdacht in Oekraïense kerk Genk. — © TV Limburg

Genk

In Genk werd vandaag in de Oekraïense kerk één jaar oorlog herdacht met een liturgische dienst en een herdenkingsmis voor alle Oekraïeners die het leven lieten in die oorlog. Vanuit gans Limburg kwamen mensen naar Genk afgezakt om de dienst bij te wonen. Voor de familie van priester Derewianka is het een heftig en emotioneel jaar geweest.(KaBu)