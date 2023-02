Nieuwe fietsbrug over Noord-Zuid in Helchteren troef voor toerisme én mobiliteit regio. — © TV Limburg

Houthalen-Helchteren

Fietsers en wandelaars kunnen sinds vandaag eindelijk veilig de Grote Baan in Helchteren-Noord oversteken. Want daar werd de nieuwe fietsbrug over de Noord-Zuid verbinding officieel ingehuldigd. Het gevaarte lag er al een tijdje maar werd vandaag voor het eerst in gebruik genomen door onder meer Minister van Mobiliteit Lydia Peeters. En tal van recreanten.(KaBu)