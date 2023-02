Mama van gewonde bromfietser (16) roept dader op zich aan te geven na vluchtmisdrijf: “Dit moet toch aan je knagen?”

Mieke Boelaert (42), de mama van het slachtoffer, roept de dader van het vluchtmisdrijf op zich aan te geven. Haar zoon reed met zijn brommer op het fietspad in de Beekstraat toen hij de pas werd afgesneden. Zijn arm zit tot de oksel in het gips. — © cte

Bij een verkeersongeval, zaterdagmiddag in Bassevelde, pleegde een bestuurder vluchtmisdrijf en liet hij een jongen van 16 zonder omkijken achter op het asfalt. De mama van de tiener doet nu een oproep aan de dader om zich aan te geven bij de politie. “Ik vind het héél erg dat je niet gestopt bent. Help dan toch als je een ongeval veroorzaakt.”

Zaterdagmiddag 15.10 uur: I.V.T, een jonge gast van 16, rijdt met zijn brommer op het fietspad in de Beekstraat, als hij ter hoogte van de Kraaigemstraat de pas afgesneden wordt door een automobilist die zijn richtingaanwijzer niet gebruikt en rechtsaf slaat. De bromfietser knalt tegen de wagen en komt zwaar tegen het asfalt terecht, maar de bestuurder – die had moeten wachten tot de bromfietser voorbij was om rechtsaf te draaien – kiest voor de vlucht.

“Hij heeft op geen enkele manier aanstalten gemaakt om te vertragen of te stoppen. Hij is gewoon doorgereden, terwijl hij die klap moét gevoeld hebben”, zegt Mieke Boelaert (42), de mama van het slachtoffer. “Er zijn daarna nog een aantal auto’s gepasseerd. Ook zij zijn gewoon doorgereden zonder naar mijn zoon te kijken terwijl hij op straat lag. Ook dat begrijp ik niet. Ze reden bijna over de brommer van mijn zoon. Twee vrouwen zijn wel gestopt om te helpen. Ik ben hen heel dankbaar.”

Arm in het gips

De politie spoort de bestuurder nu op. “Ze hebben de wagen op beeld. Het gaat om een witte, getunede auto met een diamantvormige sticker op de achteruit”, zegt Mieke. “Zijn voertuig moet ook schade hebben, na zo’n klap. Mijn zoon had pas twee maanden zijn rijbewijs en een nieuwe brommer. Als jonge gast is dat de max, natuurlijk. Nu is hij zijn vrijheid kwijt. Zijn arm zit tot zijn oksel in het gips. Hij volgt een technische richting op Sint-Laurens in Zelzate, dus weg praktijk. Maar ook weg sporten en weg Playstation spelen. We moeten volgende week naar de orthopedist. Het wordt afwachten hoe zwaar de schade is. Hij heeft in ieder geval veel pijn en slecht geslapen.”

Mieke roept de dader op zich te melden bij de politie. “Iedereen kan een ongeval veroorzaken. Maar vlucht dan niet weg en help. Ik vind het erg dat je niet gestopt bent. Iemand omverrijden en dan op de vlucht slaan: dat moet toch aan je knagen? Ik hoop dat gerechtigheid geschiedt.”

Extra getuigen kunnen zich melden bij de politiezone Assenede-Evergem op 09-257.00.10.