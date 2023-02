Vladimir Klitschko klimt in één van eerste Leopard-tanks in Oekraïne: “Onze wilskracht is zo sterk als dit beest”

Het gaat om een Duits exemplaar: dat land zou in totaal 14 dergelijke tanks leveren, al liet het Duitse ministerie van Oekraïne recent weten dat het dat aantal nog zou opdrijven tot 18. Klitschko maakte de video als dank voor die beslissing. “Een jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik zo’n beest zou besturen. Het was een jaar van oorlog in Oekraïne, een jaar van lijden, een jaar waarin onze wilskracht sterker dan werd dan ooit, zo sterk als deze tank. Dank aan Duitsland, en dank aan de vrije wereld voor alles wat jullie voor ons doen.”

De 46-jarige Vladimir is de broer van Vitali Klitschko (50), de burgemeester van Kiev. Beiden waren bokskampioenen.