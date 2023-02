Half jaar na dood van vriendinnen Wibe en Jessy in Rome weet familie nog niets

Jessy Dewildeman (24) stierf in Rome in hoogst tragische omstandigheden. — © facebook

De Italiaanse chauffeur was stomdronken, had drugs gebruikt en geen rijbewijs meer. Tot daar de schamele echo’s uit het strafdossier, bijna vijf maanden na de tragische dood van hartsvriendinnen Jessy Dewildeman (24) en de zwangere Wibe Bijls (25). Samen op citytrip en op 8 oktober in uiterst dramatische omstandigheden gestorven, op de buitenring van Rome. “We weten nog steeds van niets en dat is ondraaglijk”, zegt Jessy’s moeder.