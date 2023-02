Verlinden gaat naar Ecuador en Colombia met Eurocommissaris Johansson in strijd tegen drugs

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) trekt samen met Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson van 26 februari tot 2 maart naar Ecuador en Colombia. Dat meldt haar kabinet in de nacht van zondag op maandag in een persbericht. Het gezamenlijke bezoek heeft als doel de samenwerking tussen België, de Europese Unie en de twee Zuid-Amerikaanse landen in de strijd tegen de drugshandel te versterken.