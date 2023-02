PostNL schrapt honderden jobs om te besparen

Het Nederlandse postbedrijf PostNL is van plan om 200 tot 300 voltijdsbanen (FTE) te schrappen in 2023, meldt het postbedrijf in de nacht van zondag op maandag. Ook neemt het bedrijf andere maatregelen om kosten te besparen.

“Het jaar 2022 werd een jaar waarin we moesten navigeren in snel veranderende en turbulente omstandigheden”, verklaart CEO Herna Verhagen. “De wereldwijde macro-economische en geopolitieke omstandigheden waren extreem lastig, met recordhoge inflatie en een consumentenvertrouwen dat een absoluut dieptepunt bereikte. Dat werkte door in onze resultaten. De uitdagende omstandigheden houden naar verwachting aan in 2023. Het is daarom cruciaal dat we blijven investeren in het versterken van ons fundament en het verstevigen van onze positie in een dynamische en zeer competitieve markt.”

In totaal gaat het om kostenbesparingen van 20 miljoen euro in 2023, meldt PostNL. De bezuinigingen treffen vooral de afdeling Pakketten. In 2024 moet nog eens 25 miljoen euro bespaard worden en vanaf 2025 jaarlijks 30 miljoen euro.

PostNL maakt maandag de resultaten over het afgelopen jaar bekend. In het derde kwartaal leed het bedrijf nog een verlies. Door de hoge inflatie werd minder online gewinkeld en dat raakte de pakketbezorging. PostNL zei eerder vanwege de feestdagen wel op een sterk vierde kwartaal te rekenen.