Vorig jaar 96 verdwijningen van personen met dementie

Vorig jaar werden in Vlaanderen en Brussel 96 gevallen van verdwijningen van personen met dementie geregistreerd. Dat schrijft Het Laatste Nieuws maandag op basis van cijfers van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. “In 90 van de 96 gevallen is de persoon met dementie gelukkig levend en wel teruggevonden,” zegt directeur Jurn Verschraegen, “maar zes keer was dat vorig jaar jammer genoeg niet het geval.”

Vast staat dat het fenomeen in opmars is. In 2021 was nog sprake van 76 verdwijningen van personen met dementie. “In één jaar tijd is dat aantal dus met meer dan een kwart gestegen”, stelt Verschraegen. Het gaat daarbij louter om verdwijningen waarbij een beroep werd gedaan op de politie.

Als hoofdreden verwijst hij naar de toenemende vergrijzing. “Maar het speelt ook mee dat we evolueren naar een samenleving waarbij buren elkaar minder goed kennen dan vroeger. Niet elke persoon met dementie woont in een woonzorgcentrum of leeft thuis samen met een partner of mantelzorger. Buren kunnen makkelijk een oogje in het zeil houden, maar dan moet je natuurlijk wel weten dat iemand aan dementie lijdt”, klinkt het.

Het Expertisecentrum pleit er niet voor om de bewegingsvrijheid van mensen met dementie danig in te perken, maar schuift technologische hulpmiddelen, zoals een gps-tracker, naar voren. “Het blijft wel een probleem dat mensen met dementie niet altijd het besef hebben dat ze ziek zijn en hulpmiddelen soms afwimpelen.”

Politie, familie en sympathisanten zoeken in Maasmechelen al vijf dagen naar de 75-jarige Emilietta Chini, een vrouw die aan dementie lijdt en sinds woensdag niet meer is gezien.