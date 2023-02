Vier nieuwe bemanningsleden verwacht in ruimtestation ISS

De lancering staat gepland voor maandag 7.45 uur Belgische tijd. De raket met de vier ruimtevaarders moet dan opstijgen van ruimtebasis Kennedy Space Center bij Cape Canaveral in Florida. Op dinsdagochtend om 8.38 uur moeten de ruimtevaarders arriveren op hun bestemming, ongeveer 400 kilometer boven de aarde.

Een van de bemanningsleden is Sultan al-Neyadi (41) uit de Emiraten. Dat land wil zich met ruimtevaart profileren. In 2019 ging een andere astronaut uit de VAE ongeveer een week naar het ISS. Sinds vorig jaar draait een satelliet uit het land in een baan rond Mars, en later dit jaar moet een onbemand karretje aankomen op de maan.

Een ander bemanningslid is de 37-jarige Amerikaan Warren Hoburg. Hij wordt getraind om over een paar jaar naar de maan te kunnen gaan. Hij is een van de astronauten in het zogeheten Artemis-programma.

De andere twee die maandag naar het ISS gaan, zijn de Amerikaan Stephen Bowen (59) en de Rus Andrej Fedjaev (42).

Ruimteschip vernield

In het ISS zitten nu drie bewoners uit de Verenigde Staten, drie uit Rusland en een Japanner. Vier van hen moeten volgende maand terugkeren naar de aarde. Voor de andere drie kwam zondag vervangend vervoer aan, een nieuw vaartuig waarmee ze in september kunnen terugkeren. Het ruimteschip waarmee ze eigenlijk zouden vertrekken, is kapotgegaan door inslag van ruimtegruis. Dat vaartuig gaat volgende maand zonder mensen aan boord naar de aarde.