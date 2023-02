Gents muziektrio ramt en rockt op debuutalbum aan een rotvaart zoals Sons en The Sore Losers

LEES OOK. Stef Kamil Carlens brengt een gloedvolle viering van Bob Dylans oeuvre

Na twee EP’s en een slopend internationaal tourschema dringt zich voor Ramkot een volgende stap op. Behalve de soundtrack voor de nieuwe Streamz-reeks War Junkies levert het Gentse trio ook dit volwaardig debuutalbum af. Daarop zet Ramkot – in 2021 samen met Kids with Buns en The Haunted Youth laureaat van De Nieuwe Lichting op Studio Brussel - dikker in de verf waar het goed in is.

© RR

In Between Borderlines bulkt van trefzekere powerrock, met veel schwung en gevoel voor melodie gebracht. Daarmee vist Ramkot in dezelfde vijver als landgenoten zoals Sons, Rhea en The Sore Losers. Of voor wie meer ronkende referenties wil: met Royal Blood, The Hives en Queens of the Stone Age deelt dit drietal een kloppend hart voor snedig gitaarwerk, strak voortjakkerende drums én catchy melodieën.

© RR

In amper 26 minuten jagen Hannes Cuyvers en broers Tim en Tom Leyman er acht songs door. Kon je de vooruitgeschoven singles Exactly What You Wanted en I Can’t Slow Down al smaken? Dan ga je ook de rest lusten. Met In Between Borderlines vindt Ramkot geenszins het warm water opnieuw uit. Wel zet de groep er zichzelf steviger mee op de kaart. Zowel een clubpubliek en festivalmenigtes gaat hiervoor gewillig bezwijken.(gj)

‘In Between Borderlines’, Ramkot, nu te beluisteren. Concerten o.a. 07/03 AB Club (Brussel), 11/03 Lux (Herenhout), 08/04 Stroomhuis (Eindhoven), 20/04 De Bilding (Bilzen)