Ook op het veld van Charleroi ging STVV onderuit. De Kanaries trekken zo met een 0 op 9 naar de derby tegen KRC Genk. “In de derby is alles mogelijk, maar een vierde nederlaag op rij moeten we kost wat kost vermijden als we nog iets van dit seizoen willen maken”, besefte aanvoerder Toni Leistner.