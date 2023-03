DIRK. bevestigt helemaal met radiovriendelijke gitaaruitspattingen op nieuw album

Aan gretige jonge gitaargroepjes van eigen bodem dezer dagen geen gebrek. Op de hielen van Ramkot zit DIRK., een viertal dat na een handvol Studio Brussel-hits nu helemaal bevestigt met zijn derde album Idiot Paradise.

LEES OOK. Stef Kamil Carlens brengt een gloedvolle viering van Bob Dylans oeuvre

Bezieler Jelle Denturck is een veelvraat die van meerdere walletjes eet. De Gentenaar won elf jaar geleden het Vlaams Cabaret Concours, zong in Protection Patrol Pinkerton en maakte naam als cartoonist. Pas als dertiger lijkt de Gentenaar helemaal zijn draai te hebben gevonden. Met zijn huidige groep DIRK. haalde Denturck in 2016 brons op Humo’s Rock Rally. Twee goed onthaalde albums later prijken op het palmares van dit kwartet radio- en Spotify-hits als Toothpick, Toulouse en Fuckup. Dankzij StuBru’s Afrekening-hattrick Artline, Hit en het corona-anthem Stay Indoors mocht DIRK. zich in 2020 zelfs de meest gedraaide indie-act van het land noemen.

© Camille Mortier

Met Idiot Paradise, de opvolger van het twee jaar oude Cracks in Common Sense, kerft DIRK. verder een eigen niche uit. Op dit derde album klinkt het viertal met de knullige groepsnaam nog hechter en zelfverzekerder dan tevoren. Schijnbaar achteloos zet het kwartet een volwassen geluid neer, in goeie tot uitstekende songs waarin niets dan fijne echo’s galmen. Zoals: de muzikale begeestering van Wilco, de sympathieke nonchalance van Pavement, de dynamiek van Pixies en het speels-springerige van Weezer. Ondanks - of dankzij - die duidelijk aanwijsbare invloeden ontluiken in de amper negen puntige songs op Idiot Paradise evenveel catchy melodieën die overtuigend genoeg klinken om de internationale ambities aan te scherpen.

De entourage gelooft dat dit potje radiovriendelijke gitaarnoise voor DIRK. “een gamechanger” wordt. Zelfs al wijst Idiot Paradise de weg naar het paradijs der idioten, met deze plaat als soundtrack gaan de blije gezichten daar niet te tellen zijn.(gj)

‘Idiot Paradise’, DIRK., nu te beluisteren. Concerten o.a. 22/03 Muziekgieterij (Maastricht), 23/03 Altstadt (Eindhoven), 31/03 AB, Brussel