Eerste groep hulpverleners van B-FAST is terug uit Turkije, tweede groep neemt over

Op het Militaire Kwartier Majoor Housiau in Peutie zijn zondagavond ongeveer tachtig hulpverleners van het B-FAST-team aangekomen vanuit Turkije. Ze werden opgewacht door familie en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. In een veldhospitaal in Kirikhan zijn hun taken ondertussen overgenomen door een team van verse krachten.

De eerste groep hulpverleners vertrok op 14 februari naar Turkije. In totaal kwamen zondag 76 leden van het team terug. Vijftien andere hulpverleners zijn de voorbije dagen al geland in België. Het gaat zowel om medisch personeel, zoals artsen en verpleegkundigen, als logistieke profielen. Ook de mensen die eerder al terugkeerden, waren uitgenodigd op de militaire basis in Peutie.

“Het was een uitdaging om van een braakliggend stuk grond een volledig werkend veldhospitaal te maken”, vertelt Lieselotte Demarez, die als team leader vanuit de FOD Buitenlandse Zaken het team coördineerde in Turkije. “Maar we zijn erin geslaagd om twintig bedden op te zetten waar elke dag zo’n 200 consultaties konden plaatsvinden.”

Demarez noemt de missie van B-FAST een succes. “We hebben iets moois kunnen neerzetten dankzij de samenwerking tussen de verschillende departementen”, zegt ze nog. Als team leader was ze verantwoordelijk om de missie in goede banen te leiden, maar moest ze ook contacten onderhouden met onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Ondertussen is een tweede groep hulpverleners al aangekomen in Kirikhan, in het zuiden van Turkije. Daar is het veldhospitaal opgesteld naast het ziekenhuis. De tweede groep bestaat uit 91 vrijwilligers, opnieuw medische en logistieke profielen. Ze zullen opnieuw twee weken in Turkije blijven.

De missie van B-FAST wordt om de veertien dagen geëvalueerd “in functie van de noden ter plaatse”.

Het veldhospitaal in Kirikhan. — © FOD Buitenlandse Zaken

Sinds B-FAST in Turkije aanwezig is, heeft het team al meer dan 1.500 patiënten verzorgd. Ook werden in het veldhospitaal twee baby’s geboren.

Het veldhospitaal is zelfbedruipend. Er is alleen toegang nodig tot diesel en water, dat de Belgen zelf kunnen zuiveren. Het is voorzien van verscheidene afdelingen: triage, spoed, algemene heelkunde, verloskunde, pediatrie, radiologie... En er is ook plek om twintig patiënten te hospitaliseren.