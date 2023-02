Eerste bewijzen van Turkse visafraude: al 38 verdachte dossiers ingetrokken

De 700 vergunningen hadden allemaal groen licht gekregen van de Vlaamse administratie en de federale Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). De uitreiking door de Belgische consulaten in Turkije en Marokko was louter een formaliteit. Toch hadden de consulaten hun twijfels, waarna ze beslisten om aan de rem te trekken. Dat gebeurde in oktober 2022. Sindsdien zijn de aanvragen geblokkeerd. Ook in Brussel en Wallonië zitten 100 vergunningen vast.

Concreet schrapte de administratie zes verdachte Turkse vergunningen na een bezoek van de Vlaamse sociale inspectie aan de werkgever in kwestie. De inspectie stelde daarbij vast dat eerder ingediende aanvragen niet correleerden met de situatie ter plaatse, of dat bepaalde regels werden overtreden. Als een gevolg daarvan werden ook alle andere aanvragen van de werkgever geschrapt.

Wantoestanden Borealis

Twee andere verdachte aanvragen werden geweerd na een gelijkaardige inspectie door de controlekamer. Dat is een extra waakhond die speciaal werd opgericht nadat er vorige zomer allerlei wantoestanden aan het licht kwamen op de werf van chemiebedrijf Borealis in de Antwerpse haven.

Volgens het kabinet-Brouns staan de intrekkingen los van de heisa rond de Turkse vergunningen. De uitgevoerde controles stonden al langer gepland, klinkt het. “We hebben de standaardprocedure gevolgd.”

Ben Segers, migratiespecialist voor oppositiepartij Vooruit, vindt het “onvoorstelbaar dat minister Brouns dat de standaardprocedure noemt”. “Vlaanderen moet het roer zelf in handen nemen en mag niet afhankelijk zijn van het toevallig aantreffen van wantoestanden achteraf”, zegt hij. “Brouns mag niet wachten op nog een Borealis-zaak, maar moet de aanvragen zelf veel grondiger controleren bij de poort, via de Dienst Economische Migratie dus.