Bernd Hollerbach: “Genk is sterk, maar in een derby kan alles”

De nederlaag in Charleroi kwam aan, maar toch putte Bernd Hollerbach er moed uit richting Limburgse derby. “Omdat we er in de heenronde 0-0 speelden en in een derby kan alles”, aldus de STVV-coach.

Niet alleen de spelers, ook Bernd Hollerbach baalde zondagavond op een kil Mambourg. “We zijn ons in de eerste helft vergeten te belonen”, aldus de Duitse coach. “We waren toen de betere ploeg en kregen meerdere kansen, maar konden niet op voorsprong klimmen. Naarmate de wedstrijd vorderde, voelde ik dat de ploeg die het eerst in de fout zou gaan, ook zou verliezen. Dat waren wij uiteindelijk. Ik hoorde van de spelers ook dat de bal bij de 1-0 over de doellijn is geweest. Dat was een belangrijke fase. De laatste weken gebeurt het wel vaker dat de arbitrage niet in ons voordeel uitvalt.”

Nachtje slapen

Toch een dreun, die derde nederlaag op een rij, vlak voor de strijd met aartsrivaal KRC Genk. “Wat ik tegen de spelers gezegd heb? Niets”, vervolgde Hollerbach. “Ik doe dat nooit meteen na de match, ik slaap er een nachtje over en zal maandag mijn analyse geven aan de spelers. Wat ik nu al wel gezien heb: onze mentaliteit zat goed, we zijn er blijven voor vechten. Dat nemen we mee naar zondag.”

Vechten alleen zal zondag niet volstaan. “Genk is goed bezig, dat weet ik ook. Maar Racing op Stayen ontvangen, dat is voor ons de mooiste match van het jaar en zo zullen we ook spelen. In een derby is alles mogelijk, ook al staat Genk op kop. Aan ons om dat te tonen.”(krli)