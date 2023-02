Geen derde wereldtitel, wel een mythische barrière voor Ward Lemmelijn: “Ik en Zeilder worden de komende jaren de Wout en Mathieu van het indoorroeien”

Ward Lemmelijn is er zondagavond niet in geslaagd om zichzelf tot wereldkampioen indoorroeien te kronen. De 25-jarige Limburger dook wel voor het eerst onder de magische grens van de 5 minuten en 40 seconden op de 2 kilometer, maar dat leverde slechts zilver op. Bij de beloften en de junioren was er zilver en brons voor België.

“Ik had twee doelen vandaag: mijn wereldtitel verlengen en de barrière van 5 minuten en 40 seconden slopen. Dat eerste is helaas niet gelukt, dat tweede wel.” Enkele minuten nadat Lemmelijn compleet verzuurd van zijn roeimachine was gestuikt, had de vice-wereldkampioen roeien genoeg zuurstof in hoofd en lijf voor een heldere analyse. Lemmelijn had even daarvoor zijn tactisch plan uitstekend uitgevoerd: conservatief starten en vervolgens all out gaan in het tweede deel. Zijn aartsrivaal - de Duitser Oliver Zeidler, tweevoudig wereldkampioen in de skiff - hanteerde de omgekeerde strategie: loeihard starten en zo lang mogelijk standhouden. “Zeidler had iets te veel voorsprong gepakt in de eerste wedstrijdhelft en ik geraakte niet genoeg versneld om hem nog bij te halen. Die Zeilder is geen slechte roeier natuurlijk (lacht).”

Een understatement. Zeidler roeide naar de wereldtitel in een fenomenale 5:37.3 en wordt daarmee de zesde snelste indoorroeier ooit op de twee kilometer. Lemmelijn finishte uiteindelijk tweede in 5:39.7. Een verbetering van zijn Belgisch record met bijna een seconde en belangrijker: Lemmelijn is de nu de twaalfde man in de geschiedenis van de sport die erin slaagt om de barrière van de 5 minuten en 40 seconden te slopen. “Acht van die twaalf mannen wonnen later olympisch goud op het water”, weet Lemmelijn. Om daar fijntjes aan toe te voegen. “Toen ik begon te roeien zei men mij dat ik nooit onder de zes minuten zou geraken. ‘Want dat is te zwaar voor een voetballer’. Vandaag roei ik onder de vijf minuten en veertig seconden en is zelfs het wereldrecord in zicht. Als ik alles in het juiste perspectief plaats ga ik elk jaar drie seconden sneller. Ik roeide mezelf vandaag de geschiedenisboeken in. Ik zit nog niet aan het einde van mijn potentieel.”

Uiteraard stak het wel een beetje bij winnaar Lemmelijn dat hij zondagavond zijn wereldtitel verloor aan Zeidler. “Ik heb gedaan wat ik moest doen. Bij zo’n chrono hoorde normaal gezien een wereldtitel, maar de concurrentie had nog een betere dag. Nu is het uiteraard de bedoeling dat ik hem volgend jaar op zijn doos geef. Het mag nu wel gedaan zijn met zijn wereldtitels. Ik denk wel dat hij meer en meer schrik van mij zal beginnen krijgen. Dit was onze eerste echte race tegen elkaar. We gaan elkaar nog zes à zeven jaar tegenkomen, een beetje zoals Mathieu en Wout in de koers. Vandaag won hij, volgend jaar win ik. We gaan elkaar constant naar een hoger niveau duwen en onze tijden gaan alleen maar sneller worden.”

Met het WK viel het doek over het indoorseizoen. Nu is het aan Lemmelijn om zichzelf te bewijzen op het water. De Limburger wil graag naar de Olympische Spelen van Parijs - in een dubbeltwee of skiff - maar de Belgische concurrentie is snoeihard. “Het verhaal van Zeidler inspireert mij op dat vlak. Hij was eerst profzwemmer, dan wereldkampioen indoor en nadien ook twee keer wereldkampioen in de skiff. Ik was eerst voetballer, dan wereldkampioen op de ergometer en hoop het ook in de skiff tot het allerhoogste te schoppen. Ik heb afgelopen winter fysiek een stap vooruit gezet, voel me steeds beter in de boot en blijf progressie maken. Ik wil nu in de snelste boot naar de Spelen. De eerste wedstrijden op het water staan al over twee weken op het programma. Ik kijk uit naar wat ik daar kan doen.”

Belgische toptalenten Aaron Andries en Savin Rodenburg kronen zich wel tot wereldkampioen indoor roeien

Ook op het WK bij de jeugd deden onze landgenoten het uitstekend: met twee gouden en twee zilveren plakken roeiden ze een ongeziene medailleoogst bij elkaar.

Aaron Andries (Gentse RS) en Tristan Vandenbussche (Brugse TR) kroonden zich vorig seizoen in de zware dubbeltwee bij de U23 tot wereld - en Europees kampioenen. Het Brugs - Gents duo besloot om net als hun nationale teamgenoot Ward Lemmelijn hun kans te wagen in het indoor roeien. Tristan startte bij de U23. Na 500m bleek het meteen duidelijk dat hij en de Portugees André Pinto sterker waren dan alle andere deelnemers, In de tweede wedstrijdhelft moest onze landgenoot zich gewonnen geven. Tristan strandde op iets minder dan twee seconden van de Portugees, maar koppelde aan zijn eervolle tweede plaats en nieuw persoonlijk record.

Zijn dubbeltweeploegmaat Aaron Andries deed het bij de U21 net iets beter. De Gentenaar nam van meetaf aan de leiding en diepte zijn voorsprong stelselmatig uit. Aaron won de race met een voorsprong van tien seconden en zou met 5’59” zelfs brons hebben gehaald bij de U23. Savin Rodenburg (KR Sport Gent) en Mil Blommaert, de Europese U23 kampioenen in de lichte dubbeltwee, realiseerden in hun eerste indoor WK een puike dubbelslag. Zij tekenden met een zege en een tweede plaats voor een derde en vierde WK-medaille, waarmee België zich op dit WK sowieso tot één van de meest succesvolle roeilanden ontpopte.

De resultaten WK Indoor Roeien bij de jeugd

Open Mannen U23:

1. André Pinto (Por) 5:49.7

2. TRISTAN VANDENBUSSCHE (BEL) 5:51.5

3. Cris Nievarez (Phi) 6:21.4

4. Evan Brunet (Can) 6:21.8

5. Cedric Pecora (Can) 6:33.7

6. Evan Coffrey (GBr) 6:38.4

Open Mannen U21:

1. AARON ANDRIES (BEL) 5:59.0

2. Newton Seawright (Uru) 6:09.5

3. Gamal Ayman Taha (Egy) 6:15.3

4. Jacob Lohrenz (Can) 6:17.4

5. Kamal Elboghdady (Egy) 6:18.0

Lichtgewicht Mannen U21:

1. SAVIN RODENBURG (BEL) 6:13.7

2. MIL BLOMMAERT (BEL) 6:32.3

3. Chris Gomez (Can) 6:363.6

4. Christian Jasmin (Pi) 6:45.8

5. Yousef Alabdulhadi (Koe) 6:51.1