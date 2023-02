De hoogste sprong ooit (voor de zoveelste keer) beesten op de roei-ergometer, en de recordbekerhouder: dit heeft u het voorbije sportweekend gemist

Het is niet al voetbal en het openingsweekend van het Vlaamse wielerseizoen wat de klok slaat. Daarom proberen we u elk weekend te verbazen met vijf opvallende gebeurtenissen in de sportwereld die u mogelijk ontglipt zijn.

1. Al zes keer een wereldrecord, zestigste keer over 6 meter

Armand ‘Mondo’ Duplantis: 23 jaar, olympisch kampioen, wereldkampioen, en véélvuldig wereldrecordhouder. Op een indoormeeting in Clermont-Ferrand ging de superster van de huidige atletiek over 6,22 meter. Dol van vreugde vloog hij in de armen van meetingorganisator Renaud Lavillenie. Duplantis: “Dit wereldrecord voelt anders aan, door Renaud. Hij is mijn grote idool, dankzij hem leerde ik dromen.” Het tijdperk-Lavillenie kwam voor het tijdperk-Duplantis. Duplantis houdt zijn indoorseizoen voor bekeken, in de wetenschap: dit zal niet de laatste keer zijn dat het wereldrecord sneuvelt. De Zweed had nog behoorlijk wat marge. Op naar het WK atletiek, deze zomer in Boedapest.

Mondo Duplantis — © ISOPIX

2. Belgische toppers op de roei-ergometer

Het is een prestigeslag onder de roeiers: wie kroont zich tot indoorkampioen, op de roeiergometer? Officieel vond het WK in Toronto plaats maar sinds corona mogen deelnemers ook ‘online’ deelnemen. België schitterde.

Ward Lemmelijn, al veelvuldig wereldkampioen indoorroeien, greep nipt naast het goud maar deed het wel beter dan ooit. Hij ging voor het eerst onder de magische grens van 5 minuten en 40 seconden over 2 kilometer: 5.39.7. Slechts elf roeiers ooit deden hem dat voor, onder wie een rist absolute wereldtoppers op het water. Een van hen, Olivier Zeidler, tweevoudig wereldkampioen in de skiff, roeide op dit WK net iets sneller dan Lemmelijn: 5.37.3.

De Belgische toptalenten Aaron Andries en Savin Rodenburg kroonden zich wel tot wereldkampioen indoorroeien. Andries en Tristan Vandenbussche zijn outdoor wereldkampioen en de Europees kampioen in de U23 in de zware dubbeltwee. Behalve indoorgoud voor Andries in de U21 greep Vandenbussche zilver in de U23 op dit WK indoorroeien.

Rodenburg en Mil Blommaert zijn outdoor dan weer de Europese U23-kampioenen in de lichte dubbeltwee. Op hun eerste indoor-WK pakte Rodenburg goud en Blommaert zilver.

Ward Lemmelijn. — © Sven Dillen

3. Vijftien keer bekerwinnaar: Roeselare recordkoning van het volleybal

Het blijft een succesformule, alle bekerfinales in het volleybal op dezelfde plek laten plaatsvinden. In het Antwerpse Sportpaleis, voor tienduizend man, kroonde Roeselare zich tot de recordkampioen der bekerwinnaars. Al liefst vijftien keer mochten de West-Vlamingen de beker in de hoogte steken, ditmaal na een droge 3-0 tegen underdog Menen (25-18, 25-23, 25-22). Kapitein Matthijs Verhanneman. “Dit is een ongelooflijk moment voor de club.”

Bij de dames eindigde de finale op een thriller. Na een tiebreak, en nadat VDK Gent tot twee keer toe een achterstand in sets remonteerde, haalde Asterix Avo Beveren een vierde bekerzege: 3-2 (25-22, 20-25, 26-24, 23-25, 15-13).

Recordbekerwinnaar Roeselare. — © BELGA

4. Kimeli op de troon in de achtertuin van de koning

Een vorstelijk parcours, niet enkel figuurlijk maar ook letterlijk. Het Park van Laken, de achtertuin van de koning, vormde een fabuleus decor voor het BK veldlopen. Maar ook verraderlijk, met forse glooiingen en zondag een forse wind. Routinier Isaac Kimeli liet zich niet vangen en wachtte geduldig vooraleer zijn aanval in te zetten. Voor de vierde keer is Kimeli, ook Europese top in het veldlopen, Belgisch kampioen. Ook knap: ‘oudje’ Pieter-Jan Hannes die op z’n dertigste zilver behaalde. Topfavoriete Lisa Rooms won bij de dames. De sfeer, met duizenden toeschouwers langs de kant, deed terugdenken aan de grote veldloopdagen van weleer, toen tenoren als Gaston Roelants, Miel Puttemans, Leon Schots en vele anderen het publiek in vervoering brachten. Ook zin? Alleen naar het Park van Laken, waar dit najaar op dezelfde omloop het EK veldlopen plaatsvindt.

Isaac Kimeli. — © BELGA

5. Er is leven na Loena Hendrickx

Niet één. Niet twee. Niet drie. Niet vier. Maar liefst vijf Belgen mogen eind maart naar Japan voor het WK kunstschaatsen, dat is ongezien. Afgelopen weekend grepen in Tilburg Jade Hovine en het ijsdanspaar Olivia Josephine Shilling/Leo Baeten hun ticket voor het WK. Voor Nina Pinzarrone, al geplaatst, was de Challenge Cup een wedstrijdtest. Ze deed het prima, eindigde als vierde na drie Japanse meiden, onder wie de regerende wereldkampioene Kaori Sakamoto.

Uithangbord Loena Hendrickx, regerend vice-wereldkampioene, verkoos om niet deel te nemen in Tilburg. Aan haar entourage is een oude sportbekende toegevoegd: gewezen hordesprintster Eline Berings is de nieuwe mental coach van de kunstschaatsster. Berings, gediplomeerd sportspychologe, begeleidt sinds ze stopte als topsportster, verschillende eliteatleten.