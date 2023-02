Waarom Arnaud De Lie alles heeft om ooit in Vlaanderen te domineren: “Nog nooit zo’n straffe 20-jarige gezien”

Zijn eerste openingsweekend volstond meteen om alle twijfels weg te halen: deze Arnaud De Lie (20) is meer dan een sprinter. De Ardennees heeft alles om op een dag de Vlaamse klassiekers te domineren. Dat bewees hij zaterdag met zijn tweede plek in de Omloop Het Nieuwsblad. In Kuurne-Brussel-Kuurne spurtte hij achter een ongenaakbare kopgroep nog naar een zevende plek. Achter alle capaciteiten die nodig zijn om Vlaamse koersen te winnen, zet hij nu al een vinkje.