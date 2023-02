De spannendste titelstrijd in jaren: Bayern München toont Union Berlin wie de baas is en gaat samen met Dortmund weer aan de leiding in Bundesliga

Bayern München heeft zondagavond in de Bundesliga Union Berlin verslagen met 3-0, een score die bij de rust al op het scorebord stond. Bayern behoudt na 22 speeldagen zo de leiding in de Duitse eerste klasse. Het telt evenveel punten (46) dan Borussia Dortmund. Union Berlin volgt op drie punten.

Choupo-Moting en Coman bezorgden Bayern al na veertig minuten een dubbele voorsprong. Met de 3-0 van Musiala vlak voor rust maakte de thuisploeg de tweede helft overbodig.

De doelman van Union Berlin, de tegenstander van het Brusselse Union in de achtste finales van de Europa League, voorkwam in de tweede helft nog doelpunten van Müller en Alphonso Davies. Bij Bayern maakte Sadio Mané zijn rentree in de tweede helft. De Senegalees was voor het WK voetbal in november geblesseerd geraakt.

Union Berlin kwalificeerde zich donderdag voor de volgende ronde in de Europa League door de terugwedstrijd te winnen van Ajax (3-1), maar incasseerde zondag in de Bundesliga een eerste nederlaag in drie maanden.