Louwel zette Stal opzij in het kelderduel in 2B. — © Sven Dillen

In 2A telt Hoepertingen nu al twaalf punten voorsprong en won Gestel de derby tegen Paal-Tervant en in 2B is Gruitrode de nieuwe leider en lijkt Anadol gered. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)