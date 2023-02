Rutger Wouters reed in Brustem solo naar zijn eerste seizoenzege. — © Sven Dillen

Het is lang geleden dat de Limburgse openingswedstrijden in Brustem nog eens gedomineerd werden door Limburgers. Bij de nieuwelingen gingen de zegebloemen naar Yasu Vervoort uit Maaseik. Beste elite was Rutger Wouters. Allebei haalden ze het na een mooie solo.