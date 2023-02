Asterix Avo Beveren neemt de maat van Gent in uiterst spannende bekerfinale volleybal

De vrouwen van Asterix Avo Beveren hebben in een vol Sportpaleis in Antwerpen hun vierde Beker van België volleybal op zak gestoken. Asterix verlengde haar titel. Het haalde het na een nagelbijter met 3-2 van VDK Gent. De setstanden waren 25-22, 20-25, 26-24, 23-25 en 15-13.

Het is voor Asterix Avo Beveren de vierde bekerzege in zeven jaar tijd. Ook in 2017, 2018 en 2022 waren ze de beste. Daarnaast heeft het van voor de fusie 13 bekers van Asterix Kieldrecht in de prijzenkast staan.

Regerend kampioen Gent plaatste zichzelf één keer op de erelijst, in 2009 na een finale (3-2 winst) tegen Kieldrecht. Vorig jaar verloor het ook al de eindstrijd van de beker, toen tegen VC Oudegem.