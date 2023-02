De eerste trofee in zes jaar tijd: Manchester United klopt Newcastle in finale en verovert haar zesde League Cup

Manchester United heeft zondag op Wembley haar eerste prijs onder coach Erik ten Hag op zak gestoken. De Red Devils klopten in de finale van de League Cup Newcastle United met 2-0. Het is voor Man Utd haar zesde League Cup-overwinning.

De Mancunians legden de wedstrijd voor rust al in een definitieve plooi. Een kopbalgoal van Casemiro en een eigen doelpunt van Sven Botman, die een schot van man in vorm Marcus Rashford van richting veranderde, zorgden voor een dubbele voorsprong. Newcastle drong na rust nog aan, maar een aansluitingstreffer bleef uit.

De laatste League Cup-overwinning van United dateerde van 2017. Dat seizoen wonnen de Red Devils ook de Europa League, hun twee laatste prijzen tot voor vandaag. Man United moest dus in totaal zes jaar lang wachten op een nieuwe prijs. Het was voor het eerst sinds 1983 dat het zo lang duurde dat ze een trofee in de lucht mochten steken.

Erik ten Hag lijkt zijn ploeg de laatste maanden goed op de rails te hebben. Man Utd is in de Premier League stevig derde, op acht punten van koploper Arsenal. In de Europa League schakelde het vorige week FC Barcelona uit en ook in de FA Cup is United nog actief.

© AFP