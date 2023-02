Termien is in de strijd om promotie drie punten komen halen op het veld van Sch.-Beverst. Beringen verloor het degradatieduel bij Nijlen, terwijl Pelt en Wellen achterbleven met een punt tegen respectievelijk Witgoor en Betekom. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in derde afdeling VV B van dit weekend. (gesi/jmu/gsb/gesi)