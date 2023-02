Jérémy Doku vindt eindelijk nog eens de weg naar doel en bezorgt Rennes de zege, Philippe Clement thuis pijnlijk onderuit met Monaco

Jérémy Doku heeft met zijn eerste doelpunt van het seizoen in de Ligue 1 Rennes een 0-1 overwinning op bezoek bij Nantes bezorgd. De jonge Rode Duivel breekt met zijn beslissend doelpunt de ban na een moeilijke seizoensstart. Door blessures moest hij zich terug in de ploeg knokken.

Doku werd bij de aftrap omringd door Arthur Theate en Ibrahim Salah, die voor het eerst in de basis stond sinds zijn vertrek bij Gent deze winter. Doku en Salah werden rond het uur allebei vervangen, terwijl Theate de hele wedstrijd speelde.

Rennes klimt door de zege naar de vijfde plaats in het klassement. Het heeft met 46 punten vier stuks minder dan Monaco en Lens. Nantes telt 28 punten en staat dertiende.

Zware thuisnederlaag voor Monaco

Nog in de Ligue 1 heeft Philippe Clement voor het eerst in drie maanden verloren met Monaco. Het ging thuis met 0-3 onderuit tegen Nice. Het is de eerste competitienederlaag sinds 13 november voor Clement.

Voor de rust stond de eindstand al op het scorebord. De 23-jarige Nigeriaan Terem Moffi (ex-Kortrijk) scoorde twee keer en gaf de assist voor het derde doelpunt van Thuram. Met vier wissels bij de pauze probeerde Clement het tij nog te keren. Maar de thuisploeg kon niet meer scoren. Eliot Matazo bleef op de bank. Opvallend: het is de zwaarste thuisnederlaag tegen Nice sinds 1966.

Voor Monaco betekent de nederlaag tegen Nice het eerste puntenverlies in vijf competitiewedstrijden. De Monegasken staan momenteel derde in het klassement met vijftig punten, evenveel als nummer vier Lens.

© AFP

Will Still opnieuw succesvol met Reims

Onder de hoede van coach Will Still heeft Reims Toulouse verslagen met 3-0. Ito en Munetsi zetten de dominantie van Reims na minder dan tien minuten al om in twee doelpunten. Abdelhamid legde na iets meer dan een uur de eindstand vast. Thibault De Smet en Thomas Foket stonden negentig minuten op het veld. Maxime Busi kwam in de 88ste minuut het veld op voor Reims. Bij Toulouse werd kapitein Brecht Dejaegere in de 66ste minuut vervangen.

Reims heeft onder Will Still al vijftien competitiewedstrijden op rij niet verloren. Het telt 37 punten en staat daarmee op een tiende plaats. Toulouse volgt op de elfde plaats met vijf punten achterstand op Reims.