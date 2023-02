Onze tv-tips: een wraakactie, gevaarlijke jongens en liefdesverhalen

Cold Pursuit

VTM2, ma, 20.35 uur

Nels is een hardwerkende sneeuwploegbestuurder. De stad kende hem pas de prijs voor de burger van het jaar toe. Maar Nels moet zijn rustige bergleven verlaten als zijn zoon wordt vermoord door een machtige drugsbaron. Hij zint op wraak. Liam Neeson staat altijd wel garant voor een spannende film, maar in deze actiefilm krijgt het verhaal ook een absurdistisch kantje. (tove)

Real Narcos UK: Blood and Fear

VTM4, ma, 22.55 uur

Deze documentairereeks geeft ons een overzicht van de beruchtste Britse drugscriminelen aller tijden. In deze aflevering gaan we terug naar de jaren 80 en 90, toen de broers Noonan de plak zwaaiden in de drugsscene van Manchester. Absoluut geen kleine jongens, want ze worden ervan verdacht betrokken te zijn bij minstens 27 moorden, maar hen eraan effectief linken is een ander verhaal.(tove)

L’Amour/la Mort

NPO2, ma, 22.20 uur

Getuigen vertellen over het plotseling verliezen van een geliefde, het verzorgen van een partner met dementie en de zoektocht naar ware liefde. Liefde is iets waar we helemaal van in de ban kunnen zijn. Het kan ons gelukkig maken maar ook dieptriest als een relatie ten einde loopt. Zou het een veiligere optie zijn om helemaal niet lief te hebben? Ramon Gieling zoekt naar antwoorden. (tove)