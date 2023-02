Von der Leyen maandag naar Verenigd Koninkrijk voor topoverleg over Noord-Ierland

“Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de Britse premier Rishi Sunak hebben vandaag afgesproken om hun werkzaamheden voor gedeelde, praktische oplossingen voor de ingewikkelde uitdagingen rondom het protocol over Ierland en Noord-Ierland in persoon voort te zetten. Voorzitter von der Leyen zal daarom morgen de premier ontmoeten in het Verenigd Koninkrijk”, zo staat in een gemeenschappelijk statement.

Al weken zoemt het van de geruchten dat de Commissie en de Britse regering op het punt staan om een akkoord aan te kondigen over Noord-Ierland. Het zou er op dit moment voor Sunak vooral op aankomen voldoende steun voor de deal te verwerven bij de brexit-hardliners in zijn eigen conservatieve partij en de unionisten in Noord-Ierland.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen trekt maandag naar het Verenigd Koninkrijk voor overleg met premier Rishi Sunak over de aanslepende problemen rondom de handel tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Dat hebben de Commissie en de Britse regering zondag aangekondigd.

Om de vrede op het Ierse eiland te vrijwaren en een ‘harde grens’ tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland te vermijden, is dat deel van het Verenigd Koninkrijk na het vertrek uit de Europese Unie deel blijven uitmaken van de Europese interne markt en de douane-unie. Dat is vastgelegd in een protocol bij het echtscheidingsakkoord.

Het protocol werkte onvermijdelijk een aantal obstakels voor de handel tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk in de hand, tot woede van de unionisten. De Britse regering probeert al een hele tijd om het protocol te herschrijven. De Commissie toonde zich steeds bereid om praktische problemen te bekijken, maar ze heeft steeds vastgehouden aan de principes van het protocol.