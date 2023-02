Alken

Van een oude Alkense hoeve uit 1905 een moderne zorgwoning of B&B maken. Dat is al bijna twee jaar het plan van Dieter Theylaert (51). Maar door een kafkaëske mallemolen is er nog geen steen verlegd. Nu dreigt het onbetaalbaar te worden. “Door de stijgende prijzen kan onze architect zelfs geen correcte kostenraming meer maken.”