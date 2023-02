Energiecrisis legt Brits olieconcern BP geen windeieren: topman strijkt recordpremie van bijna 13 miljoen euro op

In de nasleep van de piek in de energieprijzen gaat de baas van het Britse olie- en gasconcern BP een recordpremie van 11,4 miljoen pond (12,9 miljoen euro) opstrijken, zo meldt de krant The Times.

BP heeft dankzij de hogere energieprijzen een recordwinst voor 2022 opgetekend. De Britse gigant boekte een operationele winst van bijna 28 miljard dollar, meer dan een verdubbeling tegenover het jaar voordien.

Dat resultaat lijkt ook topman Bernard Looney geen windeieren te leggen. BP wou de omvang van de premie bevestigen noch ontkennen. “De details van de vergoeding voor onze directeur-generaal zullen opgenomen worden in het jaarrapport dat in de eerste helft van maart wordt gepubliceerd”, zei een woordvoerder van het bedrijf.

Volgens The Times is er over de omvang van de premies voor Looney en andere toplui van BP overleg geweest met de investeerders. Een conflict met de investeerders zou de politieke druk op het concern doen toenemen, aldus de krant. Net als andere energiegiganten staan ze onder druk om meer belastingen te betalen op de uitzonderlijke winsten.

Vanwege de hoge energieprijzen is de inflatie in het Verenigd Koninkrijk gestegen tot meer dan 10 procent. Werknemers uit uiteenlopende sectoren, van de spoorwegen over het onderwijs tot de zorg, hebben de voorbije maanden gestaakt voor hogere salarissen om de hogere kosten voor het levensonderhoud op te vangen.