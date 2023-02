Bilzense carnavalstoet viert diamanten jubileum

Een bonte stoet van carnavalisten uit alle windstreken zorgde zondagnamiddag voor een feestelijke carnavalsoptocht in Bilzen. De Demerstad vertoefde in een bruisende feeststemming terwijl de drie reuzen van Bilzen voorop stapten in de melige stoet die aan zijn 60ste editie toe was.

De feestsfeer zat er dubbel en dik in bij de carnavalsvierders in Bilzen. De stoet vierde dan ook een heugelijk jubileum. “Dit jaar trekt onze carnavalstoet voor de 60ste keer op rij door de straten van Bilzen. We zijn trots op ons diamanten jubileum”, lacht voorzitter Jan Steegen van de Bilzerse Stadsraad. Het folkloristisch gebeuren kreeg dit jaar ook weer het bezoek van de drie Bilzerse Reuzen Brugmiel, Maaslis en Demerjanneke, giganten van bijna vier meter groot, die pronkerig voorop in de stoet op een aluminium onderstel werden voortbewogen door de reuzengilde. “Onze grote wens is dat we misschien van de stad de financiële middelen krijgen om de reuzen die nu hun onderkomen hebben in Tervuren, terug in ons bezit te krijgen”, aldus de carnavalsvereniging.

Onder een stralend zonnetje zwaaiden Prins Alain I en Jeugdprinses Brenda I de menigte toe — © Johnny Geurts

Ondertussen slingerde de lange stoet over de straten van de stad die opmerkelijk in de kleuren rood-geel-groen sprankelde. Sommige praalwagens die soms wel tot 8 meter hoog zijn, moesten hun decoratie afbouwen tot 4 meter omdat ze anders zouden vasthaken in de elektriciteitskabels boven de pittoreske straten. Met acte-de-presence van verenigingen uit de naburige gemeenten, maar ook uit Wallonië en het Nederlandse Weert werd het mede door het mooie weer een bruisende parade die werd afgesloten door Prins Alain I en Jeugdprinses Brenda I die zorgden voor een lawine aan lekkers. Ballen, knuffels , wafels en gadgets werden aangevuld met 300 kilo aan peren. Bij aankomst ging het richting de feesttent, waar werd ingezet met de ‘dolle elf minuten’ waarna het feest losbarstte. (JoGe)