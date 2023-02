Het geduld van Groen-covoorzitter Nadia Naji is op. Ze eist dat de federale regering snel werk maakt om de asielcrisis op te lossen. Die sleept nu al meer dan een jaar aan en ze stelt vast dat enkel de ecologisten nog hun nek willen uitsteken om asielzoekers te verdedigen. Het stemt haar somber. “Ik heb mij al afgevraagd of we uit de regering moeten stappen.”