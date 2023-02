Maasmechelen

Met twee messteken doodt Andreo Carollo (52) op 20 juni 2020 Massimo De Luca (26) voor zijn woning in Maasmechelen. In afwachting van de komst van de politie legt hij zich in zijn zetel. “Het is me allemaal teveel geworden.” Vanaf vrijdag staat Carollo voor moord terecht in het Tongerse assisenhof.