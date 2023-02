Laurens Sweeck wint Sluitingsprijs Oostmalle voor vierde jaar op rij na stevig duel met Lars van der Haar

De Nederlander Corné van Kessel nam de beste start, met in zijn wiel Thijs Aerts, de Zwitser Kevin Kühn, Lars van der Haar en Laurens Sweeck. Michael Vanthourenhout miste zijn start en reed midden het pak. Een kopgroep van tien renners trok de tweede ronde in. Daaruit ontsnapten Van Kessel, Van der Haar en Sweeck.

Dat drietal begon ook aan de derde ronde met een voorsprong van acht seconden op een groepje met onder anderen Eli Iserbyt, Ryan Kamp en Niels Vandeputte. Van Kessel kreeg het voorin lastig, moest een kloofje laten en werd opgeraapt door Iserbyt, Vandeputte en Kamp, die wat later na een val zijn metgezellen moest laten gaan.

Sweeck bezwijkt niet onder druk

Van der Haar en Laurens Sweeck bleven elkaar met aanvallen bestoken. Met nog twee van in totaal tien ronden voor de boeg reed het leidende duo tien seconden uit voor Vandeputte. Van der Haar bleef Sweeck onder druk zetten, maar toch was het Sweeck die als eerste de laatste zandstrook indook. Daarop sloeg hij een klein kloofje op de Nederlandse kampioen en dat bleek genoeg voor winst.

Sweeck eindigt het seizoen zo met acht zeges. Eerder won hij in Maasmechelen en Hilvarenbeek (Wereldbeker), Niel en Merksplas (Superprestige), Lille (Trofee), Otegem en Sint-Niklaas. In de Wereldbeker werd hij eindwinnaar.

“Pittige laatste cross”

“De riem mag er eindelijk eens af”, reageerde Sweeck na afloop. “Volgende week trek ik de skilatten aan. Hoe mijn wegseizoen ter voorbereiding van het nieuwe veldritseizoen eruit zal zien, zijn zorgen voor later. Nu eerst van mijn vakantie genieten.”

Sweeck voerde in Oostmalle een verbeten strijd met Lars van der Haar. “Het ging er best pittig aan toe in deze allerlaatste cross. Van bij de start lag het tempo bijzonder hoog. Ik had alvast een goede start en dus deed ik maar door. Het kwam er dan op aan dat tempo vol te houden tot aan de finish. Zo simpel is cross dus”, lachte Sweeck.

“Van der Haar trok een paar keer stevig door en daar had ik het wel lastig mee. Ik maakte ook enkele foutjes en moest telkens kloofjes dichten, wat natuurlijk krachten kostte. In de slotronde kon ik toch nog het verschil maken in de zandbak. Ik mag terugblikken op een mooi en goed seizoen. Dat afsluiten met een overwinning geeft het nog extra glans.”