Hugh Jackman liep onherstelbare schade op door jarenlang Wolverine te spelen

Hugh Jackman vertelde zopas in een interview met het BBC-radioprogramma Front Row dat o.a. de sterkte van zijn kopstem is afgenomen. Voor iemand die ook in musicals speelt is dat uiteraard minder aangenaam. De oorzaak is niet ver te zoeken. Al het gegrom en geschreeuw van het personage Wolverine hebben zijn stembanden aangetast.

De Australische acteur speelt het Marvel-personage al ongeveer twintig jaar. “Gelukkig heb ik ook een stemcoach die me bepaalde technieken aanleerde waardoor het niet al te erg werd, maar enige beschadiging was niet te vermijden. Ik denk dat mijn vroegere leerkracht op de toneelschool die stemtechnieken gaf, zou schrikken als ik hem vertel wat ik allemaal met mijn stem moet doen.”

Jackman moet zijn stem goed verzorgen omdat hij van het ene project in het andere rolt. Recent was hij nog te zien in de musical The Music Man in New York. Volgend jaar duikt Jackman weer op als Wolverine in de film Deadpool 3.