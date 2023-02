Tiesj Benoot speelt ploegenspel van Jumbo-Visma perfect uit in Kuurne-Brussel-Kuurne: “Schitterend om zo te kunnen winnen na een moeilijke periode”

Wat een prestatie alweer van Jumbo-Visma in Kuurne-Brussel-Kuurne. Tiesj Benoot speelde het ploegenspel in de laatste kilometers perfect uit en was redelijk onverwacht de beste in deze sprintklassieker. “Ik zag een klein gaatje en ben keihard doorgegaan.”

“De laatste vijf kilometers hebben Nathan en ik proberen demarreren”, deed Tiesj Benoot voor de camera van Sporza zijn verhaal van de finale. “ Twee op twee is ongelooflijk. Wellens en Mohoric gokten op de sprint en wij wilden dat voorkomen. Ik ben aangegaan direct na de laatste bocht. Ik zag dat ik een klein gaatje had en ik ben keihard doorgegaan.”

Benoot is geen veelwinnaar, dus deze zege doet enorm veel deugd voor de Drongenaar. Zeker omdat hij vorig jaar zijn nek brak op trainingskamp nadat hij in een afdaling werd aangereden door een auto die hem niet gezien had. Hierdoor moest Benoot zes weken een nekbrace dragen en kon hij zeven maanden geen koers rijden. “Schitterend om zo te kunnen winnen na een moeilijke periode. Ik wil deze overwinning opdragen aan Fien, mijn dochter en ouders. Ik was niet de meest aangename persoon, dat is zo als een renner thuis zit, maar ze hebben me enorm gesteund.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Van Hooydonck: “Ons plan draaide goed uit”

“Ik twijfelde of ik tweede was”, vertelde Nathan Van Hooydonck. “Het is één van de weinige kansen die ik heb voor een podiumplaats, maar ik gun het Benoot. Ik heb drie weken bij hem op de kamer geslapen. Ik voelde me goed en heb lang getraind om hier goed te zijn. Het was te verwachten dat we er vroeg aan gingen beginnen.”

“Het zwaarste punt van deze koers ligt in het midden. We hebben een plan gemaakt en dat draaide goed uit. We moesten een gunstige situatie creëren in het midden van de koers om een sprint te vermijden. Het is enorm fijn om te koersen in deze ploeg. Iedereen stapt de bus uit met een plan in het hoofd en gaat ervoor. Als ik zo verder ga doen, zal het wel eens aan mijn kant vallen om te winnen.”

© BELGA

Mohoric: “De beste wint niet altijd”

“Jumbo-Visma heeft het sterkste team op dit moment, ze verdienden deze overwinning”, was Matej Mohoric eerlijk na afloop. “Ik was net als Tim Wellens de sterkste op de beklimmingen, maar de beste wint niet altijd. In de laatste kilometers heb ik mijn benen leeg gereden. Ik zag dat Taco zich inhield, dus ik had gedacht dat hij een grote aanval zou plaatsen.”

“Jumbo-Visma is sterk, maar niet onmogelijk om te kloppen. Gisteren hebben we enkele fouten gemaakt, anders waren we mee geweest en hadden we misschien kunnen winnen.”