Opnieuw prijs voor Jumbo-Visma! Tiesj Benoot is de beste uit groep van vijf en wint Kuurne-Brussel-Kuurne, Nathan Van Hooydonck vervolledigt feestje met tweede plaats

Hoe kwam de zege tot stand?

Na een fantastisch steekspel met de vijf leiders die nooit bedreigd werden door het peloton. Tiesj Benoot viel op 3,7 km aan, gevolgd door een uitval van Mohoric. Daarna was het de beurt aan Nathan Van Hooydonck. Dan probeerde Benoot het opnieuw maar Wellens sprong op elk wiel. Van Hooydonck ging op 1,1 km maar alweer counterde Wellens meteen. En dan ging Benoot op rechts en Wellens keek net iets te lang naar de anderen. De Oost-Vlaming was gaan vliegen.

Kuurne-Brussel-Kuurne werd nog maar eens het verhaal van de jagers en de prooi, met dit keer de aanvallers die met de ‘pluchen ezel’ gingen lopen. De laatste keer dat offensief koersen werd beloond op de Brugsesteenweg was drie jaar geleden met de Deen Kasper Asgreen.

Hoe Lotto-Dstny zich ook weerde om De Lie opnieuw in koers te brengen voor de zege, een aantal andere ploegen met snelle mannen, spurtten liever voor de zesde plaats en weigerden te helpen in de jacht.

Het tweede luik van het openingsweekend begon op 100 km van het einde toen Jumbo-Visma onderweg naar Pays des Collines begon te koersen en het peloton langs alle kanten scheurde. In de eerste groep vielen ze vóór Le Hameau des Papin en kort erna. Toen was Sören Waerenskjold het zwaarste slachtoffer. De Noorse wereldkampioen tijdrijden bij de U23 reed zelf tegen het achterwiel van een voorganger.

Op Le Bourliquet reed een trio van Jumbo-Visma, Benoot, Tratnik en Hagenes, los weg van het peloton. Indrukwekkend sterk. Alleen Mohoric en Wellens hadden in eerste instantie een verhaal, terwijl de vroege vluchters eraan waren voor de moeite.

Zo kregen we in Saint-Sauveur, op 80 kilometer van de finish, tien vluchters: Van Keirsbulck, De Wilde, Oss, Lluis Mas, De Wilde, Van der Hoorn, Sagan en Tratnik, Van Hooydonck en Benoot. Maar toen Tim Wellens op de kasseihelling van Mont Saint-Laurent een cartouche afschoot, versplinterde de kopgroep. Met vier gingen ze over de top: Tim Wellens, Matej Mohoric, Taco van der Hoorn en Tiesj Benoot. Alleen Van Hooydonck maakte nog het sprongetje.

© BELGA

Op 75 km van de streep reden de vijf met een voorsprong van een halve minuut terwijl Lotto-Dstny met drie man het achtervolgende pelotonnetje met o.a. Jakobsen en De Lie op sleeptouw nam. Maar in vergelijking met de vluchters reden ze achteruit want op de Kruisberg, amper zeven kilometer verder, was de kloof al één minuut.

Op 60 km van de streep noteerden we al anderhalve minuut voorsprong, maar na de dertiende en laatste helling hadden de leiders geen seconde voorsprong moeten inboeten, maar in het vlakke Scheldeland rond Avelgem verloren de leiders wel wat van de voorsprong. Op 14 km van de finish dook de tijdskloof onder de minuut.

Daarna speelde Jumbo-Visma het ploegenspel perfect uit. Eerst was er Nathan Van Hooydonck met een versnelling, maar de uitval van Tiesj Benoot in de slotkilometer was de goeie. De Drongenaar kwam solo over de streep in Kuurne.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wat deden de Belgen?

Arnaud De Lie liet zich in de buik van het uitgedunde peloton mee glijden. Zijn ploegmaten deden er alles aan om een hergroepering te forceren, maar hét probleem was dat buiten de Franse kampioen van Soudal – Quick-Step, Florian Sénéchal, geen enkele andere ploeg zestig kilometer lang ook maar één hand uitstak om te helpen. Dat deed Cofidis op 24 km van de finish in steun van snelle man Bryan Coquard, maar ook al niet overtuigend.

Het was niet het weekend van Jasper Philipsen. Net op het ogenblik dat Kuurne-Brussel-Kuurne echt begon, viel de ‘Vlam van Ham’ in het peloton samen met nog vier ploegmaten van Alpecin-Deceuninck. Waardoor hij voor een lange en vergeefse jacht stond.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het was ook alweer niet de tweedaagse van Yves Lampaert die vorige week ziekjes terug kwam van Calpe. Na de val met Philipsen moest ook hij vergeefs op de grote groep jagen.

En dan is er Gilles De Wilde die een opmerkelijk openingsweekend reed. Zowel zaterdag als zondag zat de broer van profrenster Julie in de aanval. Op de Tiegemberg, de eerste van de dertien hellingen versnelde de Oost-Vlaming van Flanders-Baloise. Hij kreeg met Taco van der Hoorn, Lluis Mas en vice-wereldkampioen gravel, Daniel Oss, enkele ervaren ‘grote motoren’ mee. Uiteindelijk kwam daar ook nog Guillaume Van Keirsbulck met de Brit Matthew Gibson bij, maar nog vooraleer de heuvel van Pays de Collines opdook, was zijn pijp uit. Met vijf zorgden ze verder voor het traditionele voorspel.

© BELGA

Verder nog iets dat u moet weten?

De allereerste Vlaamse kasseikoers duurde voor Filippo Baroncini precies tien kilometer. De wereldkampioen bij de U23 raakte betrokken in een val met Jan Tratnik.

Jasper De Buyst (Lotto-Dstny) was er met een gebarsten neus en een hersenschudding niet bij. Zijn plaats werd ingenomen door Frederik Frison. Bij Intermarché – Circus – Wanty Gobert ontbrak Laurenz Rex. De Waal heeft last van de knie en de elleboog. Baptiste Planckaert dubbelt daardoor.

Geen ploeg die met minder renners startte dan Ineos-Grenadiers. Coach Kurt Bogaerts had er nog vijf. Navaez viel ziek uit voor het openingsweekend en Ben Turner brak de elleboog. De leiding hoopt dat hij opnieuw klaar raakt voor de E3 Saxo Bank Classic van vrijdag 24 maart.

Op de Brugsesteenweg in Kuurne laveerde voor het eerst sinds 2020 een massa volk tussen de autocars. Wat dezelfde taferelen gaf als van vóór de coronapandemie.