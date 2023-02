Feest in Canada: oudste ‘Wereldburger’ Caroline uit Achel wordt 100 jaar

Als dochter van Johan en Sophie Van Werde zag Caroline op 25 februari 1923 het levenslicht. Het gezin had al een zoon Henri en een dochter Helena. Na Caroline volgde nog zoon Jaak, bij een vijfde zwangerschap verloren Carolines moeder en de baby het leven. Met een nieuwe vriendin kreeg vader Johan nog eens vijf kinderen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog stierf zus Helena in het volkscafé van vader Johan, nadat een Duitse soldaat per ongeluk een kogel afvuurde. Toch zou die oorlog Caroline ook veel goeds brengen. Bij de bevrijding in 1945 leerde ze in datzelfde café de Canadese soldaat Maurice Cullion kennen. Die moest al snel doorreizen naar z’n thuisland, maar stuurde na vele briefwisselingen in 1947 een verlovingsring op. Daar kreeg het koppel drie kinderen. Maurice overleed in 1995, zoon Les in 2020.

Herlees hier het interview met Caroline Van Werde in onze reeks ‘Limburger en Wereldburger’